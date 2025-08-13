Çankırı’da Togg Konvoyu Gerçekleşti

UZUN TOGG KONVOYU ÇANKIRI’DA DÜZENLENDİ

Çankırı Belediyesi ile TOGG Team Türkiye işbirliğiyle, Çankırı’da Türkiye’nin en uzun Togg konvoyu gerçekleştirildi. Çankırı 4. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte, farklı illerden gelen yaklaşık 60 Togg sahibi bir araya geldi. Etkinlik, Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda yapılan kahvaltı ile başlamış olup, ardından konvoy ile Çankırı Yeraltı Tuz Şehri’ne hareket edildi.

TOGG TEAM TÜRKİYE’DEN AÇIKLAMA

TOGG Team Türkiye tarafından yapılan açıklamada, bu konvoyun Türkiye’nin en uzun Togg konvoyu olduğu vurgulandı. Açıklamada, TOGG Team Türkiye Başkanı Abdurrahim Benli, “Çankırı’ya 60 araç ile geldik. Aynı zamanda benim de memleketim olan Çankırı’da, Keloğlan ve yoldaşı Karakaçan’ın da bulunduğu Yer Altı Tuz Şehri’ni ziyaret ettik. Bu anlamlı günde bizleri ağırlayan Çankırı Valimize ve Çankırı Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz.” şeklinde ifadeler kullandı.

ETKİNLİĞE YOĞUN KATILIM

Etkinliğe, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Bu buluşma, Togg meraklıları ve yerel halk arasında önemli bir birliktelik oluşturdu.