Çankırı’da Uçan Adamlar Gökyüzünde Süzülüyor

Çankırı’da hava sporlarına ilgi duyan iki tutkulu sporcunun hikayesi, şehrin renkli bir parçası haline geldi. Aldıkları eğitimle birlikte paramotor ve yamaç paraşütü ile gökyüzüne açılan Ali Demir ve Serhat Uludağ, bu süreç sonucunda ‘uçan adamlar’ olarak anılmaya başladı.

SPOR AŞKINI PROFESYONELLİĞE DÖNÜŞTÜRDÜLER

Ali Demir ile Serhat Uludağ, izledikleri paraşüt etkinliklerinden etkilenerek havacılık konusunda adım attı. Bu ilgi, zamanla profesyonel bir uğraşa dönüşerek, akabinde kendi paramotorlarıyla gökyüzünde süzüldüler. Çankırı Sportif Havacılık Spor Kulübü’nün başkanlığını yapan Demir, aynı zamanda Türkiye Hava Sporları Federasyonu il temsilciliğini yürütüyor. İki sporcu, yaptıkları etkinliklerle vatandaşlardan büyük ilgi görmeye başladılar.

HAVA SPORLARI YETENEĞİ VE GÜVENLİK

Serhat Uludağ, “Bu spora tamamen izleyerek merak saldım. Sonrasında, memleketime ne katabilirim diye düşündüm ve paramotor seçeneğiyle yola çıktım. Uygun hava koşullarında Çankırı’nın farklı yerlerinde uçuşlar yapıyorum. Uçmak çok güzel ve gerçekten bağımlılık yapıyor. Bu sporu herkese tavsiye ederim. Uçuş öncesinde hava tahminlerine dikkat etmek gerekli. Güvenlik her şeyin temeli” diyerek deneyimlerini paylaşıyor.

HAZIRLIKLARIYLA YENİ BİR YOLCULUK

Ali Demir ise havacılıkla tanışmasını şu sözlerle aktarıyor: “2008 yılında Türk Hava Kurumu’nda model uçak kursu alarak havacılıkla tanıştım. 2011 yılında yamaç paraşütü ile ilk kez bir yarışmada izleyici olarak karşılaştım. 2012’de ise açılan yamaç paraşütü başlangıç kursuna katıldım. O zamandan beri sürekli uçuyorum ve ulusal ile uluslararası yarışmalarda Çankırı’yı temsil etmeye çalışıyorum.”

Çankırı’nın bu iki tutkulu sporcusu, havacılık konusunda yeni bir soluk getirmeye ve ilgi çekici aktiviteler sunmaya devam ediyor.