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Çankırı’da Uyuşturucu Operasyonu: 796 Hap Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPILDI

Çankırı’da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilerle ilgili yürütülen çalışmalara bağlı olarak iki ayrı operasyon düzenledi.

HAPLER ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen operasyonlar sonucunda toplam 796 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlemler başlatıldı.

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