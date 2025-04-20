Çankırı’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

POLİS OPERASYONU İLE GÖZALTILAR

Çankırı’da, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile altı kişi uyuşturucu madde ile yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İncili Çeşme Mahallesi Fenerci Sokak’ta bir evde operasyon gerçekleştirildi.

NARKOTİK KÖPEĞİ İLE ARAMA YAPILDI

Gerçekleştirilen operasyonda, E.B., S.C.E., E.B., S.S.U., B.K. ve B.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeği ‘Kiraz’ ile yapılan aramada 301 gram bonzai, 20 sentetik hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatların ele geçirilmesi sağlandı. Gözaltına alınan altı şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.