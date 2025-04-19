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Çankırı’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

ÇANKIRI’DA YAPILAN OPERASYONDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Çankırı’da gerçekleştirilen bir operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler, aldıkları ihbar sonrasında İncili Çeşme Mahallesi Fenerci Sokak’taki bir eve baskın yaptı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeği ‘Kiraz’ ile birlikte gerçekleştirilen aramalarda, toplam 301 gram bonzai, 20 sentetik hap ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan çeşitli aparatlar bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler E.B., S.C.E., E.B., S.S.U., B.K. ve B.E. hakkında adli işlemler başlatıldı.

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