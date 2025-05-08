Çankırı’da Yaban Hayatı Görüntülendi

YABAN HAYATININ GÖRÜNTÜLENMESİ

Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, ilginç yaban hayatı görüntülerine imza atıyor. Bu kameralar sayesinde nesli tükenme tehlikesi bulunan vaşakların yanı sıra kurt, tilki ve tavşanlar da görüntülendi.

NADİR GÖRÜLEN VAŞAKLAR

Çankırı’nın ormanlık alanlarında yer alan fotokapanlar, Türkiye’de nadir görülen vaşakların aktivitesini belgeledi. Görüntülerde vaşakların ormanı keşfettiği kaydedildi. Yörede yiyecek arayışında olan kurtlar, tilkiler ve yaban tavşanları da fotokapanlara takıldı. Bu görüntüler, bölgedeki zengin yaban hayatının varlığını ortaya koyuyor.