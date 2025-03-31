Çankırı’da Yaban Hayvanları Fotokapana Yansıdı

YAŞAM MÜCADELESİ GÖRÜNTÜLENDİ

Çankırı’da, zorlu hava koşullarına rağmen hayatta kalan yaban hayvanları fotokameralara yansıdı. Yaralı bir kurt, nesli tehlike altında olan vaşak ve karaca, doğada yaşam savaşı verirken görüntülendi. Fotokapanlar sayesinde kaydedilen bu anlar, bölgedeki yaban yaşamın zorlu koşullar altında nasıl devam ettiğini gösteriyor.

KAMERADA YAŞAM ANLARI

Görüntülerde, yaralı kurtun yanı sıra vaşak ve karaca gibi nesli tehlike altında olan türlerin doğal yaşamları içinde dolaşmaları da kaydedildi. Zorlu iklim koşullarında yiyecek arayan bu hayvanların hayatta kalma mücadelesi, doğanın sert yüzünü gözler önüne seriyor.