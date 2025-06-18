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Çankırı’da Yangın, İki Ev Zarar Gördü

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ KALDI

Çankırı’nın Bayramören ilçesinde meydana gelen yangın, 2 ahşap evin tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Oluklu köyünde, Mehmet T’ye ait olan ahşap evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek, komşu evde bulunan Şahin T’ye ait ahşap eve de sıçradı.

MÜDAHALE VE SONUÇLARI

Olayın ardından, ihbar üzerine hemen bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yangına yapılan müdahale neticesinde alevler kontrol altına alındı, ancak evler kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

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