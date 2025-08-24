Haberler

Çankırı’da Yapı Ruhsatı Verildi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nın verdiği verilere göre, Çankırı’da son üç ayda 93 bina için 601 daireye yapı ruhsatı alındı. TÜİK’in 2025 yılı Ocak-Mart dönemi Yapı İzin İstatistikleri açıklandı. 2025 yılının Nisan-Haziran aylarında, yapı belgesi düzenlemeye yetkili idareler tarafından verilen yapı ruhsatı toplamında 93 bina ve 601 daire kaydedildi. Bu yapıların toplam yüzölçümü ise 192.025 metrekareye ulaştı.

Çankırı’da verilen yapı kullanma izin belgeleriyle ilgili bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, bu dönemde 52 bina ve 407 daire için izin verildiği belirtildi. Yapı kullanma izin belgelerinin toplam yüzölçümü ise 60.763 metrekare olarak gerçekleşti. Özellikle resmi verilere göre burada yapı ruhsatı alınan binaların yüzölçümünde konut alanı 59.193 metrekare, diğer alanlar 111.888 metrekare ve ortak kullanım alanı ise 20.945 metrekare oldu.

