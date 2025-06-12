Çankırı’da Yaralı Karaca Tedavi Edildi

ARACIN ÇARPTIĞI YAVRU KARACA TEDAVİYE ALINDI

Çankırı’da bir aracın çarpması sonucu yaralanan yavru karaca, Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi ediliyor. Kurşunlu-İstanbul kara yolundaki olayda, yavru karaca araç çarpması nedeniyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KARACANIN TEDAVİ SÜRECİ İLERLİYOR

Ekiplerin aldığı yavru karaca, Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Belediye veteriner hekimi Zekeriya Öcal tarafından muayene edilen karacanın yaklaşık bir haftalık olduğu belirtildi. Yapılan muayenede, karacanın ön bacağında kırık ve vücudunun başka bölgelerinde ezilmeler tespit edildi. Ameliyat edilen karaca, gözetim altında tutuluyor ve tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.