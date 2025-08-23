Çankırı’da Yaşlı Çiftin Cesedi Bulundu

ÇANKIRI’DA CESETLER BULUNDU

Çankırı’nın Orta ilçesindeki bir termal su kaynağının yakınında yaşlı bir çiftin cesetleri bulundu. Derebayındır köyünde, halk arasında “hışıldak” olarak bilinen bu termal su kaynağının çevresinde iki kişiye ait cesetleri gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİ OLASI GAZ SIZINTISI

Yapılan inceleme sonucunda cesetlerin 75 yaşındaki İbrahim Akkoç ile eşi Şerife Akkoç’a ait olduğu belirlendi. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AA muhabirine açıklama yaparak, AFAD ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği ölçümlerde oksijen seviyesinin normal değerlerin altında olduğunu bildirdi. Bu durumun, çiftin gaz sızıntısı nedeniyle oksijen yetersizliğinden yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini vurguladı. Cenazelerin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastaneye gönderildiği de belirtildi.

İLK İNCELEME SONUÇLARI

Öte yandan, ilk incelemelerde çiftin bedeninde dışarıdan herhangi bir müdahaleye dair bir iz bulunmadığı ifade edildi. Çiftin yakını Rüstem Çelik, İbrahim ve Şerife Akkoç’un dün akşam saatlerinde bölgeye gittiğini, daha sonra başka bir köyden bir vatandaşın bu şifalı su kaynağının yakınlarında çifti hareketsiz bulduğunu ve durumu yetkililere bildirdiğini aktardı.