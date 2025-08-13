Çankırı’da Zabıta Ekipleriyle Kavga

ÇANKIRI’DA ZABITA MEMURLARI BIÇAKLA YARALANDI

Çankırı’da zabıta ekipleri ile izinsiz tezgah açmak isteyen kişiler arasında çıkan kavga sonucunda iki zabıta memuru bıçakla yaralandı. Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Mektep Sokak’ta, bir kadın da dahil olmak üzere beş kişiyle zabıta ekipleri arasında bir tartışma başladı.

KAVGA SONRASI YARALANMALAR YAŞANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte zabıta memurları İ.B. ve B.İ. bıçak darbeleriyle yaralandı. Olay üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralı zabıta memurları, Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLER HIZLA YAKALANDI

Olay sonrası kaçan beş şüpheli, bir kadın da dahil olmak üzere, Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayın detaylarıyla ilgili inceleme sürüyor.