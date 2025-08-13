Çankırı’da Zabıta Ve Seyyar Satıcılar Arasında Tartışma

ÇANKIRI’DA ZABITA MEMURLARI İLE SEYYAR SATICILAR ARASINDA ŞİDDETLİ TARTIŞMA

Çankırı’da zabıta memurları ile seyyar satıcılar arasında yaşanan bir tartışma, kavgaya dönüşerek ciddi yaralanmalara yol açtı. Olay sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan iki zabıta memuru yaralanırken, olayla alakalı toplamda beş kişi gözaltına alındı. Meydana gelen olay, Mimar Sinan Mahallesi Cumhuriyet Mektep Sokak’ta saat 20.00 sularında ortaya çıktı.

BÜYÜYEN TARTIŞMA VE SALDIRI

Zabıta memurları, izinsiz satış yapmak isteyen beş kişilik seyyar satıcı grubuyla karşı karşıya geldi. Tartışma aşırı derecede gerginleşince, satıcılardan biri, yanındaki bıçakla zabıta memurlarına saldırdı. Bu arbede sırasında, zabıta memurları İ.B. ve B.İ., vücutlarının farklı yerlerine bıçak darbeleri alarak yaralandı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı zabıta memurlarına, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alınan bilgiler doğrultusunda, zabıta memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Kaçmaya çalışan seyyar satıcılar polis ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.