Çankırı’daki Metruk Evde Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI ÇANKIRI’DA GERÇEKLEŞTİ

Çankırı’da metruk bir yapıda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, Alibey Mahallesi Yamak Sokak’ta bilinmeyen nedenlerle ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Bölgedeki vatandaşlar, yangını fark ettikten sonra hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi hızla olay yerine yönlendirildi.

YANGIN İTFAYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan söndürmeyi başardı. Ancak, yangın sebebiyle metruk ev kullanılmaz hale geldi. Yangının nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldığı belirtildi.