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Çankırı Kalesi’nden Düşen E.M. Kurtarıldı

MAHSUR KALDIN: KURTARMA OPERASYONU

Çankırı Kalesi’nden düşerek mahsur kalan bir kişi, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Çankırı Kalesi’ne giden 24 yaşındaki E.M., dengesini kaybedince düştü ve yaralandı. Mahsur kalan genci görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım talep etti.

BÖLGEYE GÖNDERİLEN EKİPLER

Olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda E.M. bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralı, Çankırı Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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