Çankırı Kalesi’nden Düşen Yaralı Kurtarıldı

HAFTA SONU GECE YARISI OLAYI
Çankırı Kalesi’nde meydana gelen olayda, E.M. isimli vatandaş dengesini kaybederek kayalıklara düştü ve yaralandı. Gece saatlerinde gerçekleşen bu talihsiz durum, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.
EKEPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ
112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilen olay üzerine, hemen sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralı vatandaş, kayalıklar arasında mahsur kalmış durumdaydı. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde E.M. bulunduğu yerden kurtarıldı.
İLK MÜDAHALE VE HASTANE YOLU
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı E.M. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumu hakkında güncel bilgi paylaşılmadı.