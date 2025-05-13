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Çankırı Kalesi’nden Kayalıklara Düşen Yaralı

GECE SAATLERİNDE YAŞANAN OLAY

Çankırı Kalesi’nden dengesini kaybederek kayalıklara düşen bir vatandaş, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kurtarıldı. Olay, tarihi Çankırı Kalesi’nde gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, E.M. isimli vatandaş, kaleden kayalık alana düşmesi sonucu yaralandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıklar arasında mahsur kalan yaralı şahıs, ekiplerin uyumlu çalışması ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralıya, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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