Çankırı Kalesinde Düşen E.M. Yaralandı

OLAYIN GEÇİŞİ VE YARALANMA
Çankırı Kalesi’nde dengesini kaybeden E.M. (24), uçuruma düştü ve yaralandı. Olay, gece saat 23:00 civarında meydana geldi. Kalede bulunan E.M., iddialara göre birden dengesini kaybedip uçuruma yuvarlandı.
OLAYA MÜDAHALE
Olayın ardından, durumun ciddiyetini fark eden çevredekiler sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın ardından hemen olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, E.M.’yi düştüğü yerden kurtarmak için çalışmaya başladı.
YARALININ DURUMU
Kurtarma işleminin ardından, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından E.M. Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.