Çankırı Kalesinde Düşen E.M. Yaralandı

OLAYIN GEÇİŞİ VE YARALANMA

Çankırı Kalesi’nde dengesini kaybeden E.M. (24), uçuruma düştü ve yaralandı. Olay, gece saat 23:00 civarında meydana geldi. Kalede bulunan E.M., iddialara göre birden dengesini kaybedip uçuruma yuvarlandı.

OLAYA MÜDAHALE

Olayın ardından, durumun ciddiyetini fark eden çevredekiler sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın ardından hemen olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, E.M.’yi düştüğü yerden kurtarmak için çalışmaya başladı.

YARALININ DURUMU

Kurtarma işleminin ardından, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından E.M. Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.