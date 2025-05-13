Çankırı Kalesinde Düşen E.M. Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ
Çankırı Kalesi’nde dengesini kaybeden 24 yaşındaki E.M., uçuruma yuvarlanarak yaralandı. Olay, akşam saat 23:00’de meydana geldi. İddialara göre, kalede gezen E.M., aniden dengesini kaybedip uçuruma düştü.
KURTARMA ÇALIŞMALARI
İhbarın yapılmasının ardından olay yerine acil sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi. E.M., itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.
SAĞLIK DURUMU
Yaralı birey, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.