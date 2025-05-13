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Çankırı Kalesinde Düşen E.M. Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ

Çankırı Kalesi’nde dengesini kaybeden 24 yaşındaki E.M., uçuruma yuvarlanarak yaralandı. Olay, akşam saat 23:00’de meydana geldi. İddialara göre, kalede gezen E.M., aniden dengesini kaybedip uçuruma düştü.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

İhbarın yapılmasının ardından olay yerine acil sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi. E.M., itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMU

Yaralı birey, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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