Çankırı, Kurban İçin Tercih Ediliyor

ANKARA’DAN ÇANKIRI’YA YÖNELİM

Kurban Bayramı’na yaklaşırken, Ankara’da yaşayan vatandaşlar kurbanlık hayvan almak için Çankırı’yı tercih ediyor. Fiyatların uygun olması ve il merkezine olan yakınlığı, bunun temel sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Çankırı’daki kurbanlık hayvan satışları, bayram öncesi hız kazanmış durumda. Ankara’dan gelen pek çok kişi, hem ekonomik hem de coğrafi olarak avantajlı olan Çankırı’dan kurbanlık almayı tercih ediyor.

KURBANLIK HAYVAN ALIMI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, Çankırı’dan daha çok Ankara’ya hayvan sattıklarını belirtiyor. Çiftçi Kadir Kara, “Hem yakın hem de uygun olduğu için Ankaralılar kurban alımında Çankırı’yı tercih ediyor” diyor. Kara, kurban alacak vatandaşlara fiyat yerine hayvanın sağlık durumunu sormalarını öneriyor. Hayvanların kurbanlık olup olamayacakları için öncelikle sağlıklı olmaları gerekiyor. “Hayvanların ağızlarını açarak dişlerinin kontrol edilmesi önemlidir; böylece hayvanın iki yaşını doldurup doldurmadığı anlaşılır. Dişi hayvanların alınmamasını tavsiye ediyorum, çünkü gebelik riski olabiliyor” diye ekliyor. Ayrıca, kesim yerlerinin hijyenik olmasının ve İslami kurallara uyulmasının gerektiğini vurguluyor.

Ömer Kara ise Çankırı’dan Ankara’ya daha fazla kurbanlık hayvan sattıklarını ifade ediyor. Kara, “Ankaralılar kurban alımında genellikle Çankırı’yı tercih ediyor. Çankırı, Ankara’ya göre daha uygun fiyatlı bir yer. Buranın hayvanları sağlıklıdır; katkı maddesi kullanılmadan, doğada otlatılarak beslenirler. Bu yıl, Ankara’ya Çankırı’dan daha fazla kurbanlık sattık,” diyerek satışların memnuniyet verici olduğunu belirtiyor. Vatandaşları, kurbanlık alırken hayvanın iki yaşını doldurmuş olmasına ve sağlık kontrolüne dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.