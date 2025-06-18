Çankırı’nın Bayramören İlçesinde Yangın Meydana Geldi

YANGIN OLAYI BAYRAMÖREN’DE MEYDANA GELDİ

Çankırı’nın Bayramören ilçesinde bir yangın olayı yaşandı ve bu yangın neticesinde 2 ev kullanılamaz hale geldi. Olay, Bayramören ilçesinde bulunan Oluklu köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.T. isimli bir kişiye ait evde, bilinmeyen nedenlerden dolayı bir yangın çıktı.

VATANDAŞLARIN İHBARIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, hemen yanındaki Ş.T. isimli kişiye ait eve de sıçradı. Yangını gören köy sakinleri, durumu yetkililere bildirdi ve bu ihbar doğrultusunda olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahaleleriyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Bu yangın sonucunda 2 ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.