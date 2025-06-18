Çankırı’nın Bayramören’inde 2 Ev Yandı

ÇANKIRI’DA YANGIN FELAKETİ

Çankırı’nın Bayramören ilçesinde meydana gelen bir yangın iki evi tamamen kullanılamaz hale getirdi. Olay, Bayramören ilçesine bağlı Oluklu köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, köyde ikamet eden M.T.’ye ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

VATANDAŞLARDAN ACİL MÜDAHELE

Kısa sürede büyüyen alevler, Ş.T.’ye ait olan eve de sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı ve yangını söndürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonucunda iki ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.