Çankırı Tuz Festivali’ne Binlerce Ziyaretçi

FESTİVAL ZİYARETÇİ AKINIYLA GEÇTİ

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri, 4. Uluslararası Tuz Festivali sırasında binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Çankırı Belediyesi’nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, festivalde yerli ve yabancı birçok turist üç gün boyunca etkinliklere katıldı. Festival süresince, belediye tarafından Yer Altı Tuz Şehri’ne ücretsiz otobüs seferleri düzenlenirken, kendi araçlarıyla gelen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.

HEDEFİ İKİYE KATLADILAR

Festival, beş bin yıllık tarihi ile Hititlerden günümüze ulaşan Yer Altı Tuz Şehri’ni, 695 bin ziyaretçi ile buluşturdu. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yılda 1,5 milyon ziyaretçi çekmeyi hedeflediklerini belirtirken, festival süresince bu hedefin yarısına ulaşıldığını ifade etti. Festival boyunca mağaraya giriş yapan 695 bin kişi, tuz defilesi ve Gökhan Ünver’in stand-up gösterisi gibi etkinliklerin yanı sıra sanat galerileri, tuz parkı, tuz gölü ve tuzda kahve deneyimleme fırsatını buldu.

İskenderun’da İnşaatta Düşme Olayı Yaşandı

İskenderun'da inşaat halindeki bir binanın boşluğuna düşen 66 yaşındaki Mehmet Ali U. ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti.
Kaza, Otoyol’da Meydana Geldi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili bariyerlere çarptı. İtfaiye, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırdı.

