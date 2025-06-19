Çankırı Tuzu Uzun Süreli Turşular Sağlar

TUZUN KALİTESİ VE UZUN ÖMÜRLÜ TURŞULAR

Çankırı’da milyonlarca yıl önce oluşan yataklardan elde edilen tuz, kurulan turşuların uzun ömürlü olmasına katkı sağlıyor. Yaz mevsimi ile birlikte bölgede yaşayanlar, Çankırı’dan çıkarılan tuzlar ile turşu kurmaya başladı. Kalsiyum açısından zengin olan bu tuzlar, hem lezzet hem de dayanıklılık açısından büyük ilgi görüyor.

KALSİYUMUN FAYDALARI

Prof. Dr. Hüdayi Ercoşkun, Çankırı tuzunun kalsiyum oranı yüksek içeriği sayesinde gıda ürünlerinin bozulmasını engellediğini ve daha uzun dayanıklılık sağladığını belirtiyor. “Tuzdaki kalsiyum içeriği, üretilen üründeki selüloz liflerini sağlamlaştırır,” diyen Prof. Dr. Ercoşkun, bu durumun turşuları daha kıtır ve dayanıklı hale getirdiğini ifade ediyor. Türkiye’de 37 kaya tuzu madeni bulunuyor, bunlardan en büyük ve en çok bilinen yer Çankırı.

Çankırı tuzunun içerisinde bulunan mineraller, turşuların bozulmasını engelliyor. Tuz işletmecisi İlyas Ak, “Turşuluk ve salamura mevsimi geldiği için halkımız şu anda yoğun olarak Çankırı tuzlarına ilgi duymaya başladı,” diyor. Ak, farklı tuzlar kullanıldığında turşuların erimesi gibi sorunların yaşandığını ve bu durumun önüne geçmek için Çankırı tuzu tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. “Çankırı tuzu kullanılırsa turşular daha uzun ömürlü ve kaliteli olur. Çankırı tuzunun içerisindeki 84 mineral, atılan malzemeyi koruyarak bozulmasını engelliyor ve böylece daha çıtır bir turşu elde etmiş oluyoruz,” şeklinde ekliyor.

Bu bilgiler ışığında, Çankırı tuzunun sağladığı faydalar ve turşular üzerindeki etkisi, yaz mevsiminde turşu kuran vatandaşlar için oldukça önemli bir konu olabiliyor.