Çankırı Valisi Öğretmenleri Ödüllendirdi

BAŞARI BELGELERİ VERİLDİ

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Çerkeş’te gerçekleştirilen “Gençlik Konseri”nde yer alan öğretmenleri ödüllendirdi. Çerkeş Belediyesi’nin düzenlediği konserde, öğretmenlerin gösterdiği çaba ve özveri nedeniyle bazı isimler başarı belgeleriyle onurlandırıldı.

ÖDÜLLENDİRİLEN ÖĞRETMENLER

Ödül alan öğretmenler arasında TOKİ Ortaokulu Müdür Yardımcısı Veysel Yolcu, Gaziosmanpaşa Ortaokulu Müdür Yardımcısı Selçuk Dayı, Namık Kemal Ortaokulu Müzik Öğretmeni Şeyma Tarhan ve 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müzik Öğretmeni Mahmut Tarhan yer aldı. Vali Taşolar’ın adına, öğretmenlere belgelerini Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu takdim etti. Törene ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz da katılım gösterdi.