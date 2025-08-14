Çankırı Valisi Taşolar, Mert Can’ı Ağırladı

YEREL GENÇLİKTEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, rüzgarda ters dönen Türk bayraklarını düzeltirken çekilen görüntüleriyle sosyal medyada dikkat çeken Mert Can Ballıca’yı makamında misafir etti. Yaşanan olayı anlatan genç, “Her gördüğüm bayrağı düzeltiyordum” diye belirtti.

GENÇTEN ŞAŞIRTAN HAREKET

Çankırı’nın Abdülhalik Renda Mahallesi’nde 15 Temmuz Şehitler Bulvarı’na asılan Türk bayraklarının rüzgar sebebiyle ters döndüğünü gören 16 yaşındaki Mert Can Ballıca, duruma kayıtsız kalmayarak ipe dolanan bayrakları tek tek düzeltti. Bayraklara olan hassasiyeti sayesinde vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, Ballıca’yı sosyal medyada gündem haline getirdi. Vali Taşolar, bu çabanın ardından Mert Can’ı makamında ağırlayarak tebrik etti ve Çankırı FK forması hediye etti. Ayrıca Vali Taşolar, Mert Can’ın babasını da telefonla arayarak tebrik etti. Ziyaret sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de hazır bulundu.

GURURLU ANLAR

Mert Can Ballıca, yaptığı davranışla ilgili, “Bu hareketimden dolayı mutluyum, kendimle gurur duyuyorum” diyerek düşüncelerini paylaştı. Eve giderken çay kenarındaki bayrakların rüzgardan dolayı ters döndüğünü fark ettiğini belirten Mert Can, “Ben o sırada bayrakları düzeltirken beni kayda almışlar. Kendimi sosyal medyada gördüm ve çok şaşırdım. Çoğu arkadaşım ve akrabam aradı tebrik etti. Sayın Valimiz de tebrik ederek benimle görüşmek istedi. Kendisine çok teşekkür ederim. Vatan, bayrak ve Atatürk sevgisi bence bizim en değerlimiz olmalı” ifadelerini kullandı. İlk böyle bir şey yapmadığını vurgulayan Mert Can, “Her gördüğüm bayrağı düzeltiyordum. Bu hareketimden dolayı mutluyum, kendimle gurur duyuyorum. Olumlu yorumlar yapan herkese teşekkür ederim” dedi.