Cankurtaranlar Tatbikatla Göreve Başladı

TATİL SEZONU BAŞLADI

BARTIN – Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte Bartın’daki 7 plajda görevli olan 13 cankurtaran, etkileyici bir tatbikat ile görevine başladı. Bartın İl Özel İdare Müdürlüğü bünyesinde yer alan Güzelcehisar, Mugada, Hatipler, Büyükkızlıkum, Göçgündemirci, Çakraz ve Kapısuyu plajlarında 6 ay boyunca hizmet verecek cankurtaranlar, Güzelcehisar sahilinde düzenlenen açılış etkinliğinde nefes kesen bir tatbikat gerçekleştirdi.

TATBİKATIN DETAYLARI

Tatbikat senaryosuna göre kayadan düşen, boğulma tehlikesi geçiren ve deniz aracından düşen kişilerin kurtarılması işlemleri başarılı bir şekilde tamamlanarak, hastaneye hızlıca ulaştırıldı. Tatbikatta cankurtaranların yanında 4 jetski, 2 insansız kurtarma aracı, 1 fiber tabanlı zodyak bot, 1 polis botu ve 1 sahil güvenlik botu da yer aldı. Törene Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Uğur Karakaya, İl Genel Meclisi üyeleri ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 11 yıldır özel idare tarafından sunulan cankurtaran hizmetlerinin birçok boğulma olayını engellediğini ifade etti. Vali Arslan, geçtiğimiz yıl cankurtaranlar tarafından 149 kişinin kurtarıldığını hatırlatarak, deniz akıntılarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Arslan, turistik koy ve plajların yerli ve yabancı turistleri beklediğini de dile getirdi.

GÖVDE GÖSTERİSİ

Deniz üzerinde Türk bayrağını açan cankurtaranlar, polis ve sahil güvenlik botları eşliğinde etkileyici bir gövde gösterisi yaptı. Tatbikatın başarılı sonuçları, havadan dron ile görüntülendi. Güzelcehisar köyünün muhteşem doğasında gerçekleşen bu etkileyici tatbikatta cankurtaranlar, protokol ve davetliler tarafından büyük alkış aldı.