Cankurtarma Sporu, 2032 Olimpiyatlarına Dahil Edildi

CAN Kurtarma Branşı 2032 Yılında Olimpiyatlarda Yer Alacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) çatısı altında bulunan cankurtarma branşı, 2032 yılında gerçekleşecek Yaz Olimpiyat Oyunları’na dahil edilerek olimpik spor branşları arasında yerini alıyor. TSSF Başkanı Kadir Sağlam, “Birçok uluslararası şampiyonluklara sahip federasyonumuzun ve sualtı camiamızın cankurtarma spor branşıyla ülkemizi 2032 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda temsil edecek olmasının sevincini ve heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

ILSE Toplantısı ve Türkiye’nin Katılımı

Avrupa Uluslararası Cankurtarma Federasyonu (ILSE) tarafından, uzun bir aradan sonra Roma’da düzenlenen komisyon toplantıları, 27-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. TSSF Başkanı Kadir Sağlam’ın, göreve geldikten sonra ILSE ile gerçekleştirdiği yoğun görüşmeler sonucunda Türkiye, bu toplantılara federasyon tarihindeki ilk davetini aldı. TSSF, toplantıya katılarak dört farklı komisyonda aktif olarak temsil edildi ve çeşitli çalışmalara katıldı.

TSSF Üyeleri ve Katkıda Bulunanlar

TSSF’yi temsil eden heyet, Yönetim ve İdare Komisyonu’nda TSSF Başkan Danışmanı ve Genel Direktörü İrfan Kara, Kurtarma Komisyonu’nda TSSF Cankurtarma Teknik Kurul Başkanı Adnan Büyük ve Spor Komisyonu’nda TSSF Merkez Hakem Kurul Üyesi Ersin Coşar’dan oluştu. Türk heyeti, ayrıca Boğulmayı Önleme Komisyonu çalışmalarına da katkıda bulundu.

Yakın Dönem Planları ve Eğitim Faaliyetleri

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, Bayram sonrası tam üyelik sürecinin tamamlanmasıyla Türkiye’nin ILSE’nin Avrupa politikalarında etki sahibi olacağını belirtti. “Daha da önemlisi, federasyon heyetimiz sualtı camiamız ve ülkemize çok önemli haberle dönüyorlar. 11 sualtı spor branşında faaliyet gösteriyoruz. Birçok branşımızda uluslararası şampiyonlukları her yıl ülkemize armağan eden Türkiye’nin en büyük spor federasyonlarındanız. Branşlarımızdan cankurtarma spor dalının artık olimpik bir spor branşı olarak kabul edilmesi muhteşem bir haber. Çok heyecanlıyız” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Önümüzdeki süreçte cankurtarma branşımızla ilgili ulusal yarışmalar düzenleyeceğiz ve eğitim programlarımızla cankurtarma yarışma hakemleri ile sporcu antrenörleri yetiştireceğiz” dedi.

Eğitim ve Kalite Standartlarının Yükseltilmesi

Kadir Sağlam, Türkiye’deki cankurtaranların ve cankurtarma merkezlerinin eğitim ve hizmet kalitelerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Ocak ayında yoğun bir katılımla cankurtaran çalıştayı organize ettiklerini ve önemli kararlar aldıklarını belirten Sağlam, “Aldığımız kararlardan biri de uluslararası ISO kalite standartları sertifikalarına akredite olmak. Bu sayede cankurtaranlarımızın belgelerine uluslararası geçerlilik kazandıracağız” şeklinde konuştu. Bunun akabinde, federasyonun akreditasyon süreci sonrasında gerekli kalite belgelerini aldığını ve şu anda 35 cankurtaran ile 165 donanımlı dalış merkezinin eğitim süreçlerinin uluslararası standartlara göre düzenleneceğini açıkladı.

Uluslararası Tanınırlık ve Gelecek Vizyonu

Cankurtaran ve dalış merkezlerinin uluslararası kabul görmesinin önemine değinen Kadir Sağlam, “Böylece cankurtaranlarımızın ILSE nezdinde ve dalıcılarımızın CMAS nezdinde uluslararası tecrübe ve donanıma sahip olduğunu belgeleyebileceğiz. Bu süreçle birlikte, cankurtaran ve dalış merkezlerimizin saygınlığı artık resmi belgelerle onaylanacak” dedi.