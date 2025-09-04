Canlı Altın Fiyatları 4 Eylül 2025

EKONOMİ GÜNDEMİNDE YAŞANANLAR

Ekonomi alanında yakından ilgi gösteren yatırımcılar ve vatandaşlar için 4 Eylül 2025 Perşembe sabahı itibarıyla altın fiyatları ve döviz kurları netleşti. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarının yükseliş eğilimi dikkat çekiyor. Dolar ve Euro gibi döviz birimlerinde de dalgalı seyir devam ediyor. Peki, canlı altın fiyatları 4 Eylül verilerine göre gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI

4 Eylül 2025 itibarıyla gram altın fiyatları, özellikle düğün sezonunun etkisiyle artan taleplerle yatırımcıların ve kuyumcuların sıkı takibinde. Gram altın alış fiyatı 4.680,26 TL, satış fiyatı ise 4.680,77 TL olarak belirleniyor. Analistlere göre, gram altındaki bu artış; ons altının 2.000 doların üzerindeki seyrinin ve TL karşısında güçlenen döviz kurunun sonucuyla ilişkili. Yatırım için en çok tercih edilen altın türü çeyrek altın, bireysel yatırımcılar arasında hâlâ ilk tercih.

Çeyrek altın fiyatları da günün en çok aranan konularından biri oldu. Çeyrek altın alış fiyatı 7.634,00 TL, satış fiyatı ise 7.702,00 TL. Kısa vadeli al-sat yapan yatırımcılar için bu fiyat aralığı dikkatle analiz edilmeli.

YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın, çeyrek altının iki katı ağırlığında olup daha yüksek miktarlarla yatırım yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir altın türü. 4 Eylül itibarıyla yarım altın alış fiyatı tahmini 15.265,00 TL, satış fiyatı tahmini 15.404,00 TL. Yarım altın düğünlerde takı olarak sıkça tercih edilmeyi sürdürüyor. Yatırım miktarı arttıkça tam altın da güvenli liman arayan büyük yatırımcıların gözdesi haline geliyor.

Tam altın alış fiyatı tahmini 30.530,00 TL, satış fiyatı tahmini 30.808,00 TL olarak belirleniyor. Özellikle banka altın hesaplarında tercih edilen tam altın, fiziki alım yerine dijital yatırım için de sıkça kullanılıyor.

CUMHURİYET VE ATA ALTINI FİYATLARI

Cumhuriyet altını, Darphane tarafından basılan özel ölçülere sahip bir yatırım aracı olarak altın severler ve koleksiyoncular arasında rağbet görüyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 31.286,00 TL, satış fiyatı ise 31.759,00 TL. Geleneksel yatırım araçlarından biri olan Cumhuriyet altını, fiziki olarak saklanabilen ve değerini koruyan bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Osmanlı döneminden bu yana değerini koruyan Ata altın ise hem estetik hem de yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Ata altın alış fiyatı 31.006,00 TL, satış fiyatı 31.372,00 TL. Ata altın, özel günlerde hediye olarak sıkça kullanılan bir yatırım ürünüdür.

ALTIN FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK

4 Eylül 2025 itibarıyla canlı altın fiyatları piyasalarda önemli sinyaller veriyor. FED’in faiz kararları, jeopolitik gelişmeler ve enflasyon verileri altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 4 Eylül itibarıyla altın fiyatlarının hareketliliği, döviz kurlarındaki artış ve küresel ekonomik belirsizliklerle paralellik gösteriyor. Dolar kuru 41 TL’yi aşarken Euro da 48 TL’yi geçti. Bu gelişmeler altın fiyatlarının yukarı yönlü seyrini destekliyor. Uzmanlar kısa vadeli al-sat yerine, orta ve uzun vadede altın yatırımı yapmanın daha az riskli olabileceğini öneriyor. Güncel veriler ve daha fazlası için güvenilir finans kaynaklarını takip etmeyi unutmayın.

Döviz Kurları:

Dolar (USD/TRY): 41,17 TL

Euro (EUR/TRY): 48,13 TL

Sterlin (GBP/TRY): 55,54 TL