Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ’lı canlı bombanın Şanlıurfa’da yakalandığı öğrenildi.

Saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lı ‘canlı bomba’, Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandı. Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba saldırısı engellenmiş oldu.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el konulan bir flash bellek içeriğinde yapılan incelemede; DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel döküman tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde örgütsel dökümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı.

Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğünce ‘Ebi Enes El Kahtani’ kod adlı Beşşar El Mızhen isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller el konuldu.

DEAŞ’lı canlı bomba Şanlıurfa’da yakalandı

Teröristin; “DEAŞ terör örgütüne sözde biat ettiği ve örgütün sözde Şam Vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak canlı bomba saldırısı yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına Ülkemizde canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı belirlendi.

Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.