2024 YILI CANLI DOĞAN BEBEK SAYISI AÇIKLANDI

2024 yılında Türkiye’de canlı doğan bebek sayısı 937 bin 559 olarak belirlendi. Bu bebeklerin yüzde 51,4’ü erkek, yüzde 48,6’sı ise kız doğdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait doğum istatistiklerini duyurdu.

TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI AZALIYOR

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının 15-49 yaş arasında doğurabileceği ortalama çocuk sayısını gösteriyor. 2024 yılında bu oran 1,48 çocuk olarak belirlendi. 2001 yılında 2,38 çocuk olan toplam doğurganlık hızı, 2014 yılından itibaren sürekli olarak düşüş gösteriyor. Son sekiz yıldır bu rakam, nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10’un altında kalıyor.

ŞANLIURFA EN YÜKSEK DOĞURGANLIK HIZINA SAHİP İL

2024 yılında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il Şanlıurfa olarak kaydedildi ve bu oran 3,28 çocuk oldu. Şanlıurfa’yı, 2,62 çocuk ile Şırnak ve 2,32 çocuk ile Mardin takip etti. En düşük toplam doğurganlık hızları ise 1,12 çocuk ile Bartın ve Eskişehir’de gerçekleşti.

ÜLKEDEN ÜLKEYE DOĞURGANLIK FARKLILIĞI

Türkiye’nin toplam doğurganlık hızı 1,48, 2024 yılında Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında 9. sırada yer alıyor. 2023 yılında Bulgaristan’ın 1,81 çocuk ile en yüksek, Malta’nın ise 1,06 çocuk ile en düşük düzeye sahip olduğu görüldü.

EĞİTİMİN DOĞURGANLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

2024 yılında annenin eğitim durumunun toplam doğurganlık hızına etkisi incelendiğinde, okuma yazma bilmeyen veya hiç okula gitmemiş anneler için bu oran 2,65 çocuk olarak belirlendi. Ancak yüksek öğretim mezunu annelerin toplam doğurganlık hızı 1,22 çocukta kaldı.

KENT-KIR AYRIMI VE DOĞURGANLIK HIZI

2024 yılı itibarıyla mekansal adres kayıt sistemi ile yapılan yeni sınıflamada, yoğun kent olarak tanımlanan yerlerde toplam doğurganlık hızı 1,39 çocuk, kır olarak sınıflandırılan yerlerde ise 1,83 çocuk oldu. Orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ise bu oran 1,58 olarak belirlendi.

KABA DOĞUM HIZI DÜŞÜYOR

2024 yılında kaba doğum hızı bin nüfus başına 11,0 olarak kaydedildi. 2001 yılına baktığımızda bu oran 20,3 iken, 2024 yılı itibarıyla önemli bir düşüş gösterdi.

YAŞA ÖZEL DOĞURGANLIK HIZI İSTATİSTİKLERİ

Yaşa özel doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 25-29 olarak belirlendi. 2001’de 20-24 yaş grubunda binde 144 olarak görülen oran, 2024’te 25-29 yaş grubunda binde 100 olarak gerçekleşti. Ayrıca adölesan doğurganlık hızı da 15-19 yaş grubunda binde 49’dan binde 10’a düştü.

ANNE-NİN DOĞUM ARALIKLARI

2024 yılı itibarıyla, annenin son iki doğumu arasındaki ortalama süre 4,7 yıl oldu. 2. doğumunu yapan annelerin ilk doğumu ile bu doğumu arasındaki süre ise 4,3 yıl iken, 3. doğumlarını gerçekleştiren annelerin 2. doğumları ile arasındaki süre 5,4 yıl olarak kaydedildi.

DOĞUM YAPAN ANNELERİN ORTALAMA YAŞI ARTIYOR

2001 yılında doğum yapan annelerin ortalaması 26,7 iken, 2024 yılında bu oran 29,3’e yükseldi. İlk doğumlarını gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27,3 oldu.

ÇOĞUL DOĞUM ORANLARI

2024 yılında çoğul doğum sayısı 31 bin 109 olarak belirlendi ve bu doğumların yüzde 3,3’ü çoğul doğum gerçekleşti. Doğumların yüzde 41,9’u ise annenin ilk doğumu olarak gerçekleşti.