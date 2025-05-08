Canlı Hayvan Yüklü Kamyon Yandı

CANLI HAYVAN YÜKLÜ KAMYON YANGIN ÇIKARDI

Bursa’nın Gemlik ilçesinde hareket halindeki canlı hayvan yüklü bir kamyon alevlere kapıldı. Olay, Gemlik ilçesindeki Dürdane rampasında gerçekleşti. Sürücüsü ve kamyonun plakası henüz tespit edilmedi. İddialara göre, kamyon rampayı tırmanırken aniden duman çıkmaya başladı. Sürücü, aracı emniyet şeridine çekti, ancak kamyon hızla alev aldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVKEDİ

Yangın ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için harekete geçti. Yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı mücadelesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak kamyonda büyük ölçekli maddi hasar meydana geldi. Yangının nasıl başladığına dair araştırmalar sürüyor.