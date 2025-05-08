Canlı Hayvan Yüklü Kamyon Yandı

CANLI HAYVAN YÜKLÜ KAMYON YANDI

Bursa’nın Gemlik ilçesinde hareket halindeki canlı hayvan yüklü bir kamyon, alevlere kapıldı. Olay, Gemlik ilçesine bağlı Dürdane rampasında gerçekleşti. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen kamyondan, rampayı tırmanırken bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, durumu fark edip kamyonu emniyet şeridine aldı, fakat kısa süre içinde araç alevler içinde kaldı.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın ihbarının ardından, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının oluşma nedenin araştırılması sürüyor.