Canlı Maç Hangi Kanalda İzlenir?

CANLI MAÇ HANGİ KANALDAN İZLENİR?

Futbol tutkunları, 17 Haziran’da gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi önemli Avrupa kupası maçlarını canlı yayınlamakla kalmayıp, Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi dünyanın en popüler liglerindeki karşılaşmaların heyecanını da yakından takip etmek için canlı maç kanallarını araştırıyor. Peki, bu mücadeleleri nereden izlemek mümkün? İşte detaylar…

CANLI MAÇ İZLEME SEÇENEKLERİ

Canlı maç izlemek isteyenler, tüm bu karşılaşmaların heyecanını ekran başından yaşayabilir. Maç yayıncılarının sunduğu canlı maç izleme bilgilerine haberimizde ulaşabilirsiniz. Belirli platform ve kanallar, canlı maç izleme hizmeti sunmak için üyelik talep edebiliyor. İyi seyirler dileriz!

BEIN SPORTS ÜYELİĞİ

Bein Sports üzerinden canlı maç izlemek için beIN Sports üyesi olmanız gerekiyor. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra Bein Sports’ta yayınlanan maçları canlı olarak izleme imkanına sahip olursunuz.

S SPORT ÜYELİĞİ

S Sport aracılığıyla canlı maç izlemek için S Sport üyesi olmalısınız. Üyeliğinizi gerçekleştirdikten sonra S Sport’ta yayınlanan karşılaşmaları canlı olarak takip edebilirsiniz.

SPOR SMART ÜYELİĞİ

Spor Smart üzerinden de canlı maç izlemek için Spor Smart kullanıcısı olmanız şart. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra Spor Smart’ta yayınlanan maçları canlı olarak izleme fırsatını yakalayabilirsiniz.