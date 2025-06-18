Canlı Maç Hangi Kanalda İzlenir?

CANLI MAÇ KANALLARI

Futbolseverler, 18 Haziran tarihinde düzenlenecek Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini canlı olarak izlemek için araştırmalar yapıyor. Bunun yanı sıra Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi dünyanın en popüler liglerindeki maçların heyecanını da ekran başında paylaşmak isteyenler, canlı maç yayınlarını hangi kanallardan takip edeceklerini merak ediyor. Canlı maç izleme imkanları ile tüm maçların heyecanına ortak olabilirsiniz. İşte detaylar…

ÜYELİK GEREKEN PLATFORMLAR

Canlı maç izlemek isteyenler için bazı platformların üyelik gereksinimleri bulunuyor. Üyelik işlemlerinin ardından, belirtilen kanallarda yayınlanan maçları canlı olarak izlemek mümkün. Bunun için farklı platformlar şu şekilde sıralanabilir:

Bein Sports, canlı maç izlemek isteyenlerin kullanması gereken ilk platformdur. beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekiyor ve üyeliğiniz ile birlikte Bein Sports’ta yayınlanan maçları canlı olarak takip edebilirsiniz.

S Sport da canlı maç izlemek için bir diğer platformdur. S Sport üyesi olmanız gerektiği için, üyeliğinizi aktifleştirdikten sonra S Sport’taki maçları canlı olarak izleme imkanına sahip oluyorsunuz.

Son olarak, Spor Smart üzerinden de canlı maç izlemek mümkün. Spor Smart kullanıcısı olmanız talep ediliyor ve üyeliğinizi oluşturduktan sonra Spor Smart platformunda yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz. İyi seyirler!