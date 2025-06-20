Canlı Maç Hangi Kanalda İzlenir?

CANLI MAÇ HANGİ KANALDAN İZLENİR?

Futbol tutkunları, 20 Haziran’da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi Avrupa kupası karşılaşmalarını canlı olarak takip etmenin yanı sıra, Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi dünyanın önde gelen liglerindeki maçların heyecanına da eşlik etmek için canlı yayın kanallarını araştırıyor. Peki, maçları nereden izleyebilirsiniz? İşte detaylar…

CANLI MAÇ YAYINCI PLATFORM DETAYLARI

Canlı maç izlemek isteyenler, maç yayıncılarının sağladığı bilgiler doğrultusunda tüm karşılaşmaların heyecanını ekran başında yaşayabiliyor. Bazı platform ve kanallar, canlı maç izlemek için üyelik talep ediyor.

beIN Sports, canlı maçları izlemek için üyelik gerektiriyor. Üye olduktan sonra beIN Sports’ta yayınlanan maçları canlı olarak takip edebilirsiniz. S Sport kanalı da aynı şekilde, üyelik gerektiriyor ve üye olduktan sonra bu platformda yayınlanan canlı maçları izleyebilirsiniz. Spor Smart kullanıcıları da, benzer bir şekilde üyelik aldıktan sonra platformda yayınlanan maçları canlı bir şekilde takip edebilir.

İyi seyirler dileriz!