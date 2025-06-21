Canlı Maç Hangi Kanalda İzlenir?

CANLI MAÇ KANALLARI VE YAYINCI PLATFORMLAR

Futbol tutkunları, 21 Haziran’da gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi önemli Avrupa kupası mücadelelerini canlı izlemek için araştırmalara başladı. Bunun yanı sıra, Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi büyük liglerdeki maçların heyecanını da ekran başında paylaşmak isteyenler canlı maç kanallarını incelemekte. Peki, canlı maçları nereden izleyebilirsiniz? İşte bu konuya dair detaylar.

ÜYELİK GEREKEN PLATFORM VE KANALLAR

Canlı maç izlemek isteyenler, maçların yayıncı kurumlarının sağladığı bilgileri takip edebilir. Ancak bazı platformlar ve kanallar, canlı maç izlemek için üyelik talep ediyor. Örneğin, beIN Sports üzerinden maçları izlemek için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekiyor. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra beIN Sports’ta yayınlanan maçları canlı olarak takip edebilirsiniz.

Aynı şekilde, S Sport kanalı üzerinden maç izlemek için S Sport kullanıcısı olmanız önem taşıyor. Üyelik işleminizi yaptıktan sonra S Sport’ta yayınlanan maçların keyfini çıkarabilirsiniz. Spor Smart da benzer bir ayrıntıya sahip; canlı maç izlemek isteyenlerin Spor Smart kullanıcısı olması gerekiyor ve buna bağlı olarak üyelik sonrasında canlı yayın izleme imkanı sunuyor. İyi seyirler dileriz.