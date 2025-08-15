Canlı Maç Hangi Kanalda İzlenir?

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbol tutkunları, 15 Ağustos’ta gerçekleşecek Galatasaray ile Karagümrük karşılaşmasını hangi kanaldan izleyebileceklerini merak ediyor. Bunun yanı sıra, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupalarının yanı sıra Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi önemli liglerin maçlarını da canlı yayınla takip etmek isteyenler için çeşitli kanallar mevcut. Canlı maç izlemek için hangi platformların kullanıldığını öğrenmek isteyenler için detaylar haberimizde yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLEME PLATFORMLARI

Canlı maç izlemek isteyenler, bazı platformların üyelik gerektirdiğini unutmamalı. Örneğin, beIN Sports üzerinden maç izlemek için beIN Sports kullanıcısı olmak gerekiyor. Üyelik alındıktan sonra, burada yayınlanan maçları canlı izleme imkanı sağlanıyor. Aynı şekilde, S Sport platformunda da canlı maç yayınları için S Sport kullanıcısı olmanız gerekiyor. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra, S Sport’ta canlı olarak maçların heyecanını yaşayabilirsiniz. Ayrıca, Exxen üzerinden maç izlemek isteyenlerin de Exxen Spor kullanıcıı olması gerektiğini belirtmekte fayda var. Üyelik sonrasında Exxen’de yayınlanan maçları da canlı olarak takip edebilirsiniz. İyi seyirler dileriz!