Canlı Maç Hangi Kanalda İzlenir?

Futbol tutkunları 4 Eylül tarihindeki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi önemli Avrupa kupası karşılaşmalarını canlı izlemek için hangi kanalların mevcut olduğunu araştırıyor. Bunun yanı sıra Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi dünyaca ünlü liglerdeki mücadeleleri de kaçırmamak için çeşitli platformların canlı yayın seçeneklerine göz atılıyor. Canlı maç izlemek için hangi kaynaklardan yararlanabileceğinizi bu yazıda bulabilirsiniz.

Canlı maç izlemek isteyen izleyicilerin bazı platformlarda üyelik almaları gerekiyor. Örneğin, S Sport’ta canlı maç izlemek için bu platformun kullanıcıı olmalısınız. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra S Sport’ta yayınlanan tüm maçları canlı olarak izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Benzer şekilde, Bein Sports kullanıcılarının da bu kanalda canlı yayınları takip edebilmesi için öncelikle üyelik almaları şarttır. Ayrıca, Exxen platformunda da canlı maç izlemek isteyenler için Exxen Spor kullanıcıı olma gerekliliği bulunuyor. Bu sayede, Exxen’de yayınlanan maçları canlı bir şekilde takip edebilirsiniz. İyi seyirler!

Brezilya’nın Ulusal Günü Resepsiyonu Gerçekleşti

Brezilya'nın Ulusal Günü, Ankara'daki büyükelçilikte gerçekleştirilen bir resepsiyonla kutlandı.
Polis, Kadını Güçle Gözaltına Aldı

ABD'de bir kadın, trafik cezası nedeniyle tartıştığı polise kalem fırlatınca sert biçimde gözaltına alındı. Olay, sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

