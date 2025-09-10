Canlı Maç Hangi Kanalda İzlenir?

CANLI MAÇ KANALLARI VE PLATFORMLARI

Futbol tutkunları, 10 Eylül’deki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi önemli Avrupa kupası mücadelelerini izlerin yanı sıra Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi dünya çapında öne çıkan liglerin maçlarını da takip etmek için canlı yayın kanallarını araştırıyor. Peki, canlı maç nerelerden izlenir? İşte bu konudaki detaylar!

ÜYELİK GEREKEN CANLI MAÇ PLATFORMLARI

Canlı maç izlemek isteyenler, maç yayıncılarının sunduğu bilgileri inceleyerek ekran başında tercih ettikleri karşılaşmalara ulaşabiliyor. Bazı platform ve kanallar, canlı maç izlemek için kullanıcılarından üyelik talep ediyor. İyi seyirler dileriz!

S SPORT ÜYELİĞİ İLE CANLI MAÇ İZNİ

S Sport üzerinden canlı maç izlemek için, S Sport üyesi olmanız gerekiyor. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra, bu platformda yayınlanan maçları canlı olarak izleme imkanına sahip oluyorsunuz.

BEIN SPORTS ÜYELİĞİ İLE MAÇ İZLEME İMKANI

Bein Sports’ta canlı maç izlemek için, beIN Sports üyesi olmanız gerekiyor. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra, bu platformda yayınlanan maçları canlı şekilde izleyebilirsiniz.

EXXEN SPOR ÜYELİĞİ İLE CANLI MAÇ TAKİBİ

Exxen üzerinden canlı maç izlemek isterseniz, Exxen Spor üyesi olmanız gerekiyor. Üyeliğinizi aldıktan sonra, Exxen’de yayınlanan maçların keyfini canlı olarak çıkarabilirsiniz.