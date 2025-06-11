Canlı Maç Hangi Kanalda İzlenir?

CANLI MAÇLARI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Futbolseverler, 11 Haziran tarihindeki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi Avrupa kupası maçlarını canlı izlemek istiyor. Bununla birlikte, Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi dünyanın en prestijli liglerindeki maçların heyecanına da ekran başında tanıklık etmek için canlı maç yayınlarını araştırıyorlar. Peki, maçlar nereden izleniyor? İşte detaylar!

CANLI MAÇ İZLEME PLATFORM VE KANALLARI

Canlı maç izle seçeneği ile tüm maçların heyecanına ortak olabileceğiniz yayıncılar hakkında bilgiler haberimizin devamında yer alıyor. Unutulmaması gereken bir nokta, bazı platformlar ve kanalların canlı maç izlemek için üyelik gerektirmesidir.

BEIN SPORTS İLE CANLI MAÇ KEYFİ

Canlı maç izlemek için beIN Sports üyesi olmanız gerekiyor. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra, beIN Sports üzerinden yayınlanan maçları canlı olarak takip edebilirsiniz.

S SPORT İLE MAÇLARIN HEYECANI

S sport üzerinden maç izlemek isteyenlerin de S Sport üyesi olması gerekiyor. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra, bu platformda yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

SPOR SMART İLE CANLI MAÇLAR

Spor Smart’ta canlı maç izlemek için Spor Smart üyesi olmanız şart. Üyeliğinizi aldıktan sonra, Spor Smart üzerinden yayınlanan maçları canlı bir şekilde takip edebilirsiniz.