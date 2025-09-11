Haberler

Canlı Maç Hangi Kanalda Yayınlanır?

CANLI MAÇ İZLEME KANALLARI

Futbolseverler, 11 Eylül tarihindeki heyecan dolu Avrupa kupaları mücadelelerini, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi organizasyonları canlı olarak izlemek için gerekli kanalları araştırıyor. Dünyanın en büyük ligleri olan Premier Lig, Bundesliga ve La Liga’daki maçların da canlı yayınlarıyla ekran başında yer almak isteyen izleyicilere hitap eden kanalların bilgi detayları haberimizde yer alıyor. Peki, canlı maç nereden izleniyor?

S SPORT İLE CANLI MAÇ KEYFİ

Canlı maç izleyebilmek için S Sport platformunun kullanıcısı olmanız gerekiyor. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra S Sport’ta yayınlanan tüm maçları canlı olarak izleme imkanı buluyorsunuz.

BEIN SPORTS ÜYELİĞİYLE CANLI MAÇ

beIN Sports üzerinden maç izlemek isteyenlerin, öncelikle beIN Sports üyesi olmaları gerekiyor. Üyelik işlemlerinizi tamamladıktan sonra, platformda yayınlanan maçları canlı olarak takip edebilir ve maç heyecanına ortak olabilirsiniz.

EXXEN SPOR İLE CANLI MAÇ TAKİBİ

Exxen Spor platformunda canlı maç izlemek isteyenlerin, Exxen Spor üyesi olmaları gerekiyor. Üyelik işlemini tamamladıktan sonra, Exxen’de yer alan maçları canlı şekilde izleme fırsatı elde ediliyor.

İyi seyirler!

ÖNEMLİ

Haberler

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Lansmanı Gerçekleşti

Bakan Murat Kurum, ülke genelinde uygulanacak faizsiz konut, iş yeri ve araç edinim programının tanıtımını gerçekleştirdi.
Haberler

“Veliaht” Aile İlişkileri ve Rekabeti Anlatıyor

Perşembe akşamı Show TV'de başlayacak "Veliaht" dizisi, etkileyici hikayesi ve prodüksiyonu ile izleyicileri heyecanlandırmayı hedefliyor. Şimdi gözler dizinin oyuncularında ve karakterlerinde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.