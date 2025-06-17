Canlı Maç Hangi Kanaldan İzlenir?

CANLI MAÇ İZLEME KANALLARI

Futbol tutkunları 17 Haziran tarihinde gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi önemli Avrupa kupası mücadelelerini canlı yayında takip etmenin yanı sıra, Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi dünyanın önde gelen liglerindeki maçların heyecanına da ekran başında ortak olmak için canlı maç kanallarını araştırıyor. Peki, canlı maçlar nereden izleniyor? Detaylar haberimizin ilerleyen kısımlarında yer alıyor.

ÜYELİK GEREKİYOR

Canlı maç izlemek isteyenler, maç yayıncılarının sunduğu bilgileri inceleyerek tüm maçların heyecanına ekran başından ortak olabiliyor. Ancak bazı platform ve kanallar, canlı maç izleyebilmek için üyelik talep ediyor. İyi seyirler dileriz.

BEIN SPORTS İLE CANLI MAÇ İZLEME

beIN Sports üzerinden canlı maç izlemek için beIN Sports üyesi olmanız gerekiyor. Üyelik işlemini tamamladıktan sonra beIN Sports’ta yayınlanan maçları canlı olarak takip edebilirsiniz.

S SPORT İLE CANLI MAÇ İZLEME

S Sport üzerinden canlı maç izlemek isteyenlerin S Sport üyesi olması gerekiyor. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra S Sport’ta yayınlanan maçları canlı olarak izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

SPOR SMART İLE CANLI MAÇ İZLEME

Spor Smart kanalı ile canlı maç izlemek için Spor Smart üyesi olmanız şart. Üyelik işleminizi tamamladıktan sonra Spor Smart’ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.