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Canlı Maç Hangi Kanaldan İzlenir?

CANLI MAÇ YAYIN LİSTESİ

Futbolseverler, 8 Nisan’da Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi önemli Avrupa kupalarının yanı sıra Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi dünyanın önde gelen liglerindeki maçların heyecanını ekran başında yaşamak için canlı yayın kanallarını araştırıyor. Canlı maçın nereden izlenebileceği hakkında bilgi almak isteyenler için detaylar haberimizde yer alıyor.

ÜYELİK GEREKİYOR

Canlı maçları izlemek için pek çok platform ve kanal, üyelik talep ediyor. Bu nedenle, izleyicilerin öncelikle ilgili platformlar için üye olmaları gerekiyor.

BEİN SPORTS İLE CANLI MAÇ

Canlı maç izlemek için beIN Sports kullanıcısı olmanız şart. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra beIN Sports’ta yayınlanan maçları canlı olarak takip edebilirsiniz.

S SPORT İLE CANLI MAÇ

S Sport aracılığıyla maçları izlemek isteyenler, S Sport kullanıcısı olmalıdır. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra S Sport’ta gösterilen maçların canlı yayınları sizinle buluşuyor.

SPOR SMART İLE CANLI MAÇ

Spor Smart platformunu kullanarak canlı maç izlemek için Spor Smart üyesi olmanız gerekiyor. Üyeliğinizi gerçekleştirdikten sonra Spor Smart’ta yer alan maçları canlı olarak izleme fırsatını yakalayabilirsiniz.

İyi seyirler!

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