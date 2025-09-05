Canlı Maç Hangi Kanaldan İzlenir?

CANLI MAÇ İZLEME KANALLARI

Futbol tutkunları, 5 Eylül’de başlayacak olan Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları karşılaşmalarını canlı olarak izlemek istiyor. Ayrıca, Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi dünyanın en büyük liglerindeki maçların heyecanını deneyimlemek için de uygun kanalları araştırıyorlar. Peki, canlı maçları nereden izlemek mümkün? İşte detaylar!

ÜYELİK GEREKEN PLATFORMLAR

Canlı maç izlemek isteyenler, belirli platformların ve kanalların üyelik gerektirdiğini hatırlamalıdır. S Sport, canlı maçları izlemek için S Sport kullanıcısı olmayı şart koşuyor. Üyelik işlemlerinin ardından S Sport’ta yayınlanan maçlar, kullanıcılar tarafından canlı olarak izlenebiliyor. Aynı şekilde, beIN Sports da canlı maç izlemek için benzer bir kayıt süreci talep ediyor ve Üyelikten sonra beIN Sports aracılığıyla yayınlanan maçları canlı takip etmek mümkün oluyor. Exxen de canlı maç izlemek isteyen kullanıcılardan, Exxen Spor’a üye olmalarını istemektedir. Üyelik alındıktan sonra Exxen üzerinden yayınlanan maçlar canlı olarak izlenebiliyor. İyi seyirler!