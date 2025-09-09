Canlı Maç Hangi Kanaldan İzlenir?

Canlı maç hangi kanalda izlenir? Futbolseverler, 9 Eylül tarihinde başlayacak olan Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi Avrupa kupalarını canlı yayın ile izlemenin yanı sıra Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi dünyaca ünlü liglerin heyecanına da ekran başında tanıklık etmek için canlı maç kanallarını araştırıyor. Peki, canlı maç nereden izleniyor? Tüm detaylar haberimizde!

CANLI MAÇ İZLEME KANALLARI

Canlı maç izlemek ile tüm maçların heyecanına ekran başından ortak olabilmek için maç yayıncılarının sunduğu şartlar önem taşır. Bazı platform ve kanallar, maç izlemek için üyelik gerektirebiliyor. İyi seyirler dileklerimizi iletiyoruz.

S SPORT İLE CANLI MAÇ İzleme

S Sport üzerinden canlı maç izlemek için öncelikle S Sport üyesi olmanız gerekiyor. Üyeliğinizin tamamlanmasının ardından S Sport’ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEIN SPORTS İLE CANLI MAÇ İzleme

beIN Sports’ta maç izlemek için ise beIN Sports kullanıcısı olmanız şart. Üyeliğinizi yaptıktan sonra beIN Sports’ta yayınlanan maçları canlı olarak takip edebilirsiniz.

EXXEN İLE CANLI MAÇ İzleme

Exxen platformunda canlı maç izlemek isteyenlerin Exxen Spor üyesi olmaları gerekiyor. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra Exxen’de yayınlanan maçları canlı olarak takip edebilirsiniz.