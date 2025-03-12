Canlı Maçlar Hangi Kanalda İzlenir?

CANLI MAÇ İZLEME YÖNTEMİ

Futbol tutkunları, 12 Mart tarihinde gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi prestijli Avrupa kupaları ile birlikte Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi dünyanın en önemli liglerindeki maçların heyecanını kaçırmamak için canlı yayın kanallarını araştırıyor. Peki, bu canlı maçlar nereden izleniyor? İşte merak edilen detaylar…

CANLI MAÇ KANALLARI

Canlı maç izle seçeneğiyle her karşılaşmanın heyecanına ekran başından tanık olabilirsiniz. Maç yayıncılarının sunduğu bilgileri inceleyerek, hangi platformlarda yayınlandığını öğrenebilirsiniz. Bazı kanallar ve platformlar, canlı maç izlemek için üyelik şartı gerektiriyor.

ÜYELİK GEREKEN KANALLAR

Bein Sports üzerinden canlı maç izlemek için, öncelikle beIN Sports üyesi olmanız gerekiyor. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra, platformda yayınlanan maçları canlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Aynı şekilde, S Sport’ta da canlı maç izlemek için S Sport üyesi olmanız şart. Üyeliği aldıktan sonra, S Sport üzerinden yayınlanan maçları canlı takip edebilirsiniz. Spor Smart platformunda da durum benzer; Spor Smart üyesi olmanız gerekiyor. Üyeliğiniz sonrası, bu platformda yayınlanan maçları izlemek mümkün.