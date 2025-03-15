Canlı Maçlar Hangi Kanallarda Yayınlanıyor?

CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN KANALLAR

Futbol tutkunları 15 Mart tarihinde gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi Avrupa kupası mücadelelerini canlı olarak izleme yollarını araştırıyor. Bunun yanı sıra, Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi dünya çapında popüler liglerin maçlarına da ekran başında tanıklık etmek isteyenler, hangi kanaldan canlı maç izleyebileceklerini merak ediyor. İşte bu konuda detaylar…

ÜYELİK GEREKEN KANALLAR

Canlı maç izle seçeneği ile tüm maçların coşkusunu ekran başından yaşamak mümkün. Ancak bazı yayıncı platform ve kanallar, canlı maç izleme hizmeti için üyelik talep ediyor. Öne çıkan kaynaklar arasında;

beIN Sports yer alıyor. Canlı maç izlemek için beIN Sports üyesi olmanız gerekiyor. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra beIN Sports üzerinden yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bir başka seçenek ise S Sport. S Sport’tan maç izlemek için yine S Sport üyesi olmanız şart. Üyeliğinizi aldıktan sonra, S Sport platformunda yayınlanan karşılaşmaları canlı bir şekilde takip etme imkanına sahip oluyorsunuz.

Ayrıca Spor Smart da canlı maç izlemek isteyenlerin tercih edebileceği bir diğer platform. Spor Smart üzerinden yayınlanan maçları canlı izlemek için, Spor Smart üyesi olmanız gerekiyor. Üyeliğinizi tamamladığınızda, Spor Smart’ta yayınlanan karşılaşmaları canlı olarak takip edebilirsiniz.

İyi seyirler!