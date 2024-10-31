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Spor

“Canlı Yayın: Edirnespor – Batman Petrol Maçı”

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EDİRNESPOR-BATMAN PETROL MAÇI DETAYLARI

Edirnespor ile Batman Petrol arasında oynanacak karşılaşma, birçok sporsever tarafından merakla bekleniyor. Edirnespor – Batman Petrol maçı, Ziraat Türkiye Kupası çerçevesinde oynanacak ve canlı yayın için gerekli bilgiler araştırılıyor. Maç, 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek.

EDİRNESPOR-BATMAN PETROL MAÇI HANGİ KANALDA?

Edirnespor ile Batman Petrol arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı, A Spor kanalından canlı yayınlanacak. Bu önemli mücadeleyi, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallar üzerinden izlemek mümkün. Ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifresiz olarak da maç izlenebiliyor.

EDİRNESPOR-BATMAN PETROL MAÇI NE ZAMAN?

Edirnespor ve Batman Petrol, Ziraat Türkiye Kupası kapsamında 31 Ekim 2024 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maç, 14:30’da başlayacak ve futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. İki takım, tur atlayabilmek amacıyla sahada mücadele edecek.

EDİRNESPOR-BATMAN PETROL CANLI İZLE FIRSATLARI

Edirnespor – Batman Petrol maçını canlı izlemek isteyenler, A Spor üzerinden şifresiz yayın fırsatından yararlanabilir. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise A Spor’un resmi yayın kanallarını kullanarak maçı online takip edebilir.

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