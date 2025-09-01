Canlı Yayında Burcu Binici Fenalaştı

ÜNLÜ OYUNCU CANLI YAYINDA FENALAŞTI

Ünlü isim Burcu Binici, katıldığı canlı yayın programında hayranlarını büyük bir endişeye sürükledi. CNBC-e’de yayınlanan bir programda konuk olarak bulunan Binici, yayının ortasında aniden fenalaşarak bayıldı. Bu korkutucu anlar sırasında programın sunucusu Melis Hazal Karagöz, “İyi misin?” diye sorunca Binici birden yere yığıldı. Sunucu, şoke oldu ve hemen yayının durdurulmasını istedi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Binici, sağlık durumu ile ilgili merak edilenleri sosyal medyadan duyurdu. Yaptığı açıklamada, “Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şuan durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin” ifadesini kullandı.